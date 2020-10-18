شكرا لقرائتكم خبر عن أول مطعم مفتوح على أحدث طراز عالمي.. بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية للمطعم المفتوح والذي تم تنفيذه للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بهذا التصميم العالمي الفريد ومقره بالمدينة الجامعية طلبة .

وأوضح أن تنفيذ هذا المطعم جاء بهدف توفير أكبر سبل الحماية للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية وغيرهم من الطلاب حتى يتمكنوا من تناول وجباتهم في جو صحي مفتوح دون التعرض لأية مخاطر محتملة للعدوى، مؤكداً أن المطعم تم تصميمه بشكل يناسب حماية مرتاديه من التعرض للشمس أو المطر وغيرها من الظواهر الجوية وبما يضمن مظهر جمالي ملائم ومحبب للطلاب .

و أضاف أن المطعم صُمم بطريقة ذكية متعددة الاستخدامات، بحيث يتم استخدامه في غير فترات الوجبات كمكان للترفيه وممارسة الأنشطة وفق الاحترازات اللازمة وكذلك إمكانية استخدامه كمكان للاستذكار في الهواء الطلق.

شملت الجولة أبنية المدينة وملحقاتها، للاطمئنان على انتظام إجراءات تسكين الطلاب مع مطلع العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ،وكذلك متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الملاعب ومضمار الجري المنشأ حديثاً وساحات الاستراحة المعدة للطلاب وغيرها.

كانت الجامعة قد عقدت عدداً من ندوات التوعية للاخصائيين الاجتماعيين والإداريين وكافة أطقم الجهاز الإدارى من العاملين بقطاع المدن الجامعية بهدف التوعية بكيفية تطبيق والتحقق من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كرونا، وذلك بالتعاون مع فريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس؛ لضمان سلامة الطلاب.

Advertisements