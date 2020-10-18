تدريب 186 مشرف نشاط بمدارس الوادي الجديد للعمل كزائر أو زائرة صحية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة فى الوادى الجديد، انه تم الإنتهاء من تدريب 186 مشرف نشاط بمدارس المحافظة للعمل داخل المدرس كزائر أو زائرة صحية، وذلك فى إطار خطة المديرية لسد نقص الكوادر البشرية فى الزائرات الصحيات وعدم تغطية جميع مدارس وبالتالى كان البديل هو تدريب مشرفى النشاط للعمل بديلاً للزائرة الصحية، تحت إشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد .
وقال ان المديرية نجحت فى تغطية جميع مدارس المحافظة سواء بالزائرات الصحيات أو مشرفى النشاط أو عن طريق تكليف ممرض من أقرب وحدة صحية للعمل فى المدارس بالقرى وذلك لضمان التأمين الطبى لجميع طلاب المدارس فى ربوع المحافظة بمراكزها الإدارية الخمس ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وصحة الطلاب .
واضاف انه يتم المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب ، وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقًا للمدد البينية للتطهير، كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.
مشيرا ً الى تفعيل دور المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين، وأيضًا الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤولى السن المدرسى بكل إدارة صحية، وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية.
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