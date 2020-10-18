شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يرفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب ويوجه رؤساء المدن بالحياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن رفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومى 24 و25 من شهر أكتوبر الجارى، والتى تُجرى في المحافظة في 9 دوائر انتخابية تضم 1296 لجنة فرعية موزعة على 653 مركزًا انتخابيًا، تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة 4 مليون و12 ألفًا و338 ناخبًا وناخبة.

وأكد «آمنة» على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المسؤولة عن إجراء العملية الانتخابية، وانعقاد غرفة العمليات المركزية في المحافظة لمتابعة الاستعدادات لاتمام العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مع ربطها بغرف العمليات التابعة بالوحدات المحلية بالمراكز، مع توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين وللتسهيل على المواطنين في الوصول إلى مقار اللجان الإنتخابية، وتوفير أماكن انتظار أمام اللجان الانتخابية، وخصوصًا كبار السن والمعاقين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز وقرى ومدن المحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتأكيد على مبدأ الحياد والشفافية، وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية .