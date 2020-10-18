شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: «تشدد الموقف الإثيوبي» حال دون الوصول إلى اتفاق عادل لسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر سعت منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 في الخرطوم، إلى التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد يراعي شواغل الدول الثلاث، إلا أن المواقف الإثيوبية المتشددة حالت دون ذلك، ويمثل التعاون المشترك ضرورة لتقليل التأثيرات السلبية على دول المصب ويمثل الملء والتشغيل الأحادي دون تنسيق مع دول المصب تحديا يسبب أضراراً كبيرة لدولتي المصب، وخصوصاً أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي.

وأضاف«عبدالعاطي»، في كلمته خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أننا نواجه في الوقت ذاته تحدي الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأنه في الوقت الذي ندعم فيه حق إثيوبيا في التنمية والاحتياج للطاقة، فإننا نطالب أن يكون هناك تفهم إثيوبي للاحتياجات المصرية من المياه، التي تمثل الحياة بالنسبة لشعبها دون مبالغة.