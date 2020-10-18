لليوم الثاني.. محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثانى على التوالى، أجرى محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد جولة تفقدية لعدد من المدارس، حيث زار اليوم مدرسة المتحدة بإدارة المنتزة التعليمية وذلك فى إطار زيارته للمدارس للاطمئنان على الطلاب .

وهنأ المحافظ الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة الطلاب داخل المدرسة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المشترك والجهد المبذول لتخفيض الكثافة الطلابية والالتزام بالإجراءات الوقائية بمدارس الإسكندرية .

وقال وكيل الوزارة، ان مدارس المحافظة تشهد لليوم الثانى على التوالى استقرار تام مع انتظام تام من الطلاب وجميع العاملين بالتربية والتعليم ، مؤكدا على انه يتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والتى تتواصل بشكل دائم مع مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية.

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)

لليوم الثانى .. محافظ الاسكندرية يتفقد الدراسة بمدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور)