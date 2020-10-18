- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الثانى على التوالى، أجرى محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد جولة تفقدية لعدد من المدارس، حيث زار اليوم مدرسة المتحدة بإدارة المنتزة التعليمية وذلك فى إطار زيارته للمدارس للاطمئنان على الطلاب .
وهنأ المحافظ الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة الطلاب داخل المدرسة.
وأشاد المحافظ بالتعاون المشترك والجهد المبذول لتخفيض الكثافة الطلابية والالتزام بالإجراءات الوقائية بمدارس الإسكندرية .
وقال وكيل الوزارة، ان مدارس المحافظة تشهد لليوم الثانى على التوالى استقرار تام مع انتظام تام من الطلاب وجميع العاملين بالتربية والتعليم ، مؤكدا على انه يتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والتى تتواصل بشكل دائم مع مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,297
-
تعافي
98,157
-
وفيات
6,109
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. محافظ الإسكندرية يتفقد مدارس المنتزة ويوجه بالالتزام بالكمامة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.