شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قناة «مدرستنا» تبدأ البث الرسمى بالسلام الجمهوري أمام الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية البث الرسمي لها اليوم الأحد، بإذاعة السلام الجمهوري وتحية العلم للطلاب المصريين أمام سفح الأهرامات وعدد من المناطق الشهيرة .

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أول قناة اسمها «مدرستنا»، لتغطية الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية.

وأوضح وزير التعليم أن قناة «مدرستنا» سوف تبدأ عملها الأحد على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

ويمكن مشاهدة افتتاحية قناة مدرستنا عبر الرابط التالي:

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