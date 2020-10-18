شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يبدأ العام الدراسي الجديد بتحية العلم وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، العام الدراسي الجديد بأداء تحية العلم والسلام الجمهوري بين أبنائه الطلاب وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بمقر كلية الإعلام.

وهنأ رئيس الجامعة الجميع بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، واختص أبنائه من الطلاب الجدد والقدامى بالتهنئة لأنهم ركيزة المنظومة التعليمية وأساسها، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالتفوق والنشاط والمشاركة المجتمعية.

وأكد «حسن» أن الجامعة استعدت بكل كلياتها ومعاهدها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث يتم استقبال 21 ألف و500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة المختلفة، وتم إنهاء كل التجهيزات لاستقبال الطلاب وتم التواصل والمتابعة مع عمداء الكليات للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة الجميع، كما تم وضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات وتعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار اليوم الدراسي وتنفيذ المبادرات الوقائية للتوعية ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة إنه أصدر قرارًا بعدم السماح لأي فرد بالدخول للحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

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