شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الشيوخ»: نأمل في الانتهاء من اللائحة الجديدة خلال 40 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود اسماعيل عتمان القائم باعمال أمين عام مجلس الشيوخ ان ترتيب جلوس الاعضاء داخل القاعة وفقا للسن امر تنظيمي فقط، وحول المدة الزمنية للانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، أضاف «عتمان» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «نامل ان تنتهي خلال ٤٠ يوما»

و حول ما اذا كان مجلس النواب الحالي هو الذي سيصدر اللائحة في شكل مشروع قانون ام المجلس الجديد، تابع :«هذا الامر سيتحدد بعد الانتهاء من صياغة لائحة الشيوخ.»