شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشارك فى دورة لباحثى متبقيات المبيدات بالمعمل المرجعى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه فى إطار سعى المعمل لتطوير وزيادة خبرات الباحثين والمحللين من خلال المشاركة فى البرامج التدريبية الدولية وتبادل ونقل الخبرات بين مختلف المتدربين، قام الباحثون والمحللون بقسم الميكروبيولوجى في المعمل، بالمشاركة والانتهاء من الدورة التدريبية (تصميم وتحضير اختبارات الكفاءة للكشف عن بكتيريا الإيشيريشيا كولاى النزفيه الممرضه فى الأغذية)، حيث تم عقد الدورة التدريبية عن بعد online training وقد نظم هذه الدورة المعمل المرجعى الأوروبى لبكتريا الإيكولاى الممرضة بروما- إيطاليا.

وقد شارك فى التدريب عدد 4 دول وهى جمهوريه مصر العربيه، كوسوفو، المانيا، تشيلى وقد تناول التدريب عدة موضوعات تخص تحضير وتصميم اختبارات الكفاءة طبقاً لمواصفة الأيزو 17043 كما اشتمل التدريب على أجزاء نظرية وعملية على مدار الخمسة أيام كما أظهر تواصل وتفاعل بين جميع الحضور والجهة المنظمة ، وسيتم عقد عدد من الدورات التدريبية عن بعد مع نفس الجهه المنظمة خلال هذا العام.

كانت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، أكدت أنه انطلاقا من دور المعمل فى المحافظة على جودة وسلامة الغذاء المصرى، وتماشياً مع ثقة عملائنا (سواء من جانب المصدريين او من مختلف الجهات المعنية) على مدار 25 عام فى أجراء أغلب ملوثات الغذاء، قام المعمل بإدخال جهازين جديدين الى مجموعة عمل تحاليل العناصر الثقيلة.

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وأوضحت أنه تم زيادة عدد ساعات استقبال عينات المنتجات الزراعية خاصة " الخضر والفاكهة " من الجمهور والمصدرين بواقع ٣ ساعات يوميا، وذلك فى اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم ، مشيرة الى إن ذلك يأتى فى سبيل المساهمة فى حل كافة العوائق التى قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين ، وخاصة من ابناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة فى تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة الى انه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر الى الساعة الثامنة مساءا، من يوم الاحد وحتى الخميس اسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساءا.