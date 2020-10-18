شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وقياس حرارة.. تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدارس الدقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى الرسمية للغات بإدارة الدقى التعليمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث استقبلت المدرسة طلابها من خلال المرور بوابة التعقيم وقياس درجة حرارتهم إضافة إلى التزامهم بارتداء الكمامات، حيث أكد مديرة المدرسة أن هناك التزام بخطوات وضوابط الخطة الدراسية والصحية للطلاب لضمان سلامتهم.

وانتظمت اليوم الأحد ، الدراسة فى جميع مدارس الجمهورية بإجمالى 60 ألف مدرسة، حيث تستوعب قرابة 23 مليون طالب وطالبة على مستوى المحافظات، وسط تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، لافتا إلى أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلاً عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

وتحدث وزير التربية والتعليم، عن مصادر التعلم التي سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

-الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي.. في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت والذي سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

وتابع: "كما تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى".

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