شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتحويل المكاتب والحجرات غير المستغلة لفصول دراسية لتقليل الكثافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستخدام المكاتب والحجرات الإدارية الغير مستغلة داخل المدارس وتجهيزها وتحويلها فصول دراسية مشددا علي ضرورة ان يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد هو 20 طالب إلي جانب تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وعدم السماح بتواجد اي باعة جائلين او اشغالات او مخلفات بمحيط المدارس، وذلك خلال افتتاحه مدرستي الأبطال و الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية

وأشار محافظ الجيزة بأن المدارس التي تم افتتاحها تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدي الطلاب حيث تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي 22 فصل دراسي أنشاء حديث وتم تجهيزها بالاثاثات اللازمة كما تم إحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي أحلالا كليا بإجمالي 14 فصلا دراسياً و تم تدعيمها بالتجهيزات اللازمة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدرستين حوالي 19 مليون جنيه .

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الانشطة موجها بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامتهم .

كما حرص المحافظ علي استطلاع آراء الطلاب داخل حجرة المعمل في المواد الدراسية المطورة و منظومة التابلت والقنوات التعليمية مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بمستوي التعليم من مرحلة النشئ حتي التعليم الجامعي .

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كما أكد المحافظ علي تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الايدي لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضح راشد أن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير قطع أراضي فضاء للتوسع في إنشاء مدارس إضافية جديدة في المرحلة المقبلة موجها بالعمل علي تطوير كافة المدارس التي في حاجة لذلك .

رافق المحافظ خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر سعد مدير هيئة الابنية التعليمية بالجيزة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة داليدا نبيل مدير عام التأمين الصحى فرع الجيزة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم .

ويذكر ان محافظة الجيزة تشهد دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة خلال الفصل الدراسي الاول فقط بتكلفة 601 مليون جنيه بالإضافة الي انه جاري تجهيز عددا من المدارس الأخرى لدخولها الخدمة بالفترات المقبلة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بالإضافة إلي أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة للديسكات والنوافذ والأبواب ودورات المياه بكافة المدارس علي مستوي المحافظة .