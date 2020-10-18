شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بضرورة ارتداء الكمامة بالمدارس وكافة الأجهزة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل، مع حظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية، حيث أصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المعنية لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة .

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، عدة مدارس لمتابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية بمدارس العاصمة، حيث ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسى الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته كما قام بإهداء الطلاب شنط وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة .

واطمأن محافظ القاهرة على سير العملية التعليمية، بالعام الدراسى 2020 / 2021 مؤكدًا انتظام الدراسة واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية ، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة.