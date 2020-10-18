شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تهنئ نهاد أبو القمصان لحصولها على وسام الاستحقاق من إسبانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى نهاد أبو القمصان لتقليدها وسام الاستحقاق المدنى فئه "crus de oficial " من مملكة أسبانيا وذلك نظراً لاستحقاقها وللجهود التى تقوم بها فى مجال تسليط الضوء والدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والفتاة .

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص التهنئة الى نهاد ابو القمصان لحصولها على هذا الوسام رفيع المستوى من مملكة اسبانيا، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها بنهاد ابو القمصان، مشيدة بجهودها المتميزة فى مجال دعم المرأة المصرية ومساندتها للحصول على حقوقها من خلال عملها كمحامية وناشطة ومقدمة برامج، مشيرة ان السيدة نهاد تستحق هذا التكريم عن جدارة لمشوارها الطويل فى هذا المجال ، متمنيه لها التوفيق واستمرار مسيرتها الناجحة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى قد شاركت مساء أمس فى الحفل الذى أقيم على شرف نهاد أبو القمصان لتقليدها وسام الاستحقاق المدنى حيث قامت السيدة أرانتشا غونثاليث لايا وزيره الخارجية والاتحاد الأوربى والتعاون بأسبانيا وأمين السر الخاص بالأوسمة بمملكة اسبانيا بتقليد السيدة نهاد ابو القمصان وسام الاستحقاق بإسم ملك أسبانيا فيليبى السادس الرئيس الاعلى المسئول عن منح وسام الاستحقاق المدنى.