شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير العشوائيات" يؤكد استهداف تحسين حياة 20 مليون مواطن الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة تبحث عن أراضى غير مستغلة ومملوكة للدولة داخل الكتلة العمرانية الأصلية، لإقامة مجتمعات عمرانية على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير"، مضيفا:" نفتخر بدل ما بنقول الله على أوروبا وأمريكا .. خلينا الناس تقول علينا كده المرحلة اللى جاية".

وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن الصندوق يستهدف تحسين حياة 20 مليون مواطن، خلال الخطة 2030 والتي تستهدف القضاء على العشوائيات بشكل كامل بجميع أنحاء الجمهورية.

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وأمس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بمنطقة الخيالة.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول المشروع، حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع يتم على مساحة 37.5 فدان، ويشمل تنفيذ 42 عمارة سكنية، بإجمالي 2268 وحدة سكنية، وعدد 126 محلا تجاريا، و 126 وحدة إدارية.