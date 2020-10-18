شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة الزهراء للخيول العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر مساعد الوزير للخدمات البيطرية، بجولة تفقدية فى محطة الزهراء للخيول العربية واستمع للعرض الذى قدمه اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية والدكتور صلاح فتحى رئيس الإدارة المركزية للمحطة حول اعمال التطوير الذى تشهده المحطة التى تضم 433 حصانا من السلالات النادرة.

وأشاد وزير الزراعة ، بالجهود التى تبذلها إدارة المحطة وخاصة خلال أزمة كورونا وأكد على أهمية رفع كفاءتها وتنمية مواردها وأن الدولة تقدم لها الدعم من أجل الحفاظ على السلالات العربية الأصيلة النادرة مشيرا إلى أن المهرجان السنوى للخيول العربية الأصيلة سوف يشهد تطوراً فى الشكل والمضمون يليق بالتاريخ والمكانة الدولية للمحطة.

وزير الزراعة تعرف ايضا على إجراءات تسجيل الخيول الاصيلة وطالب بحصرها لدى المزارع الخاصة والمواطنين على مستوى الجمهورية ، والجدير بالذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم، وتشرف على أكثر من 1354 مزرعة للقطاع الخاص تحتوى على 25 الف حصان وهى التى تمنح شهادة ميلاد للحصان العربى الأصيل

كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم وتمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول فى مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول فى العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلى القبائل العربية التى اشتهرت بهذه الخيول وكانت هى مصدرها فى العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي

Advertisements

ومحطة الزهراء هى الأولى عالميًا فى تصدير الخيول العربية وهى مقامة على مساحة حوالى 55 فدانًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتحتوى على نحو 433 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.

وأنشئت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، ثم فى عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، اشترت الجمعية أرضها فى عين شمس لتتوسع فى الحفاظ على أنساب الخيول العربية ، وتنظم فى مصر مهرجانا دوليًا سنويًا للخيول العربية الأصيلة تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجرى خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل.