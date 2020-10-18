شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات الطرق الجديدة والصرف.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشروع انشاء ورصف طرق مدينة الشمس التى تضم 87 عمارة سكنية جديدة ومدينة طيبة والصرف الصحى .

واستمع اللواء محمود شعراوى ومحافظ الأقصر إلى شرح تفصيلى من حول تفاصيل الطرق الجديدة والتى تضم طريق مدينة الشمس بطول 1.5 كيلو متر وعرض 40 متر والذى سيصل لمدينة طيبة وطريق من مدينة طيبة للطريق الصحراوى بطول 1.2 كيلو متر بعرض 6 أمتار وطريق من مدينة الشمس الى محطة الصرف الصحى بطول 1.5 كيلو وعرض 8 متر والتى من المقرر الانتهاء منها بل نهاية العام الجارى.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوى ومحافظ الأقصر ، مشروع الصرف الصحى المتكامل لقريتى المدامود والعشى.

واستمع الوزير والمحافظ ، إلى شرح مفصل من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الجهة المنفذة للمشروع ، حيث أكدوا أن المحطة ستعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب فى اليوم ، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب فى اليوم مستقبلاً.

وأشاروا الى المحطة تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل نهاية العام الجارى ويتضمن الموقع مشروع صرف صحى متكامل لمركز ومدينة الزينية والذى يتضمن 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائى على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلى و5 قرى بها وتشمل قرى العشى والزينية بحرى، والمدامود بحرى، والمدامود قبلى، والصعايدة.

ومن المقرر ان يتم بعد الانتهاء من هذا المشروع المتكامل توفير خدمة الصرف الصحى لكل مدن المحافظة بنسبة 100٪؜ والقرى سيتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بها بـ14٪؜ جديدة .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال تطوير الكورنيش وساحة سيدى أبو الحجاج ونقل معدية الأهالى، بتكلفة حوالى 185 مليون جنيه وكذا تطوير السوق السياحى ، حيث تم تركيب برجولات خشبية بطول الكورنيش واعمال تشجير وانارة ولاند سكيب ورصف .

وخلال الجولة أشاد اللواء محمود شعراوى ، بالجهود التى يقوم بها محافظ الأقصر وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات التى تمس حياة مواطنى المحافظة والمترددين عليها.

وقال المستشار مصطفى ألهم أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية خاصة الطرق والخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " خاصة بعد اطلاق وزير التنمية المحلية للمرحلة الثانية منها بالأقصر للتخفيف على المواطنين من ابناء المحافظة فى كافة القرى .

كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام المستمر من كافة العاملين بالمشروعات الجارية على أرض المحافضة بقواعد الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية.

كما وجه الوزير بأهمية الإسراع فى تنفيد مشروعات الطرق الجارية التى تربط مدينة الشمس والتى تضم 87 عمارة سكنية جديدة بمدينة طيبة والطريق الصحراوى والأقصر والتى ستساعد فى جذب المواطنين الى مدينة الشمس مع الاستفادة من الخدمات الموجودة المتوافرة بمدنية طيبة .

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