شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى يعلن إلغاء القائمة السوداء لمدينى النفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى نجاح مبادرة البنك لتعديل الموقف الإئتمانى لمدينى النفقة وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة، وهى المبادرة التى لاقت إقبالا شديدا من العملاء .



وأضاف عشماوى فى تصريحات اليوم أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن إدائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة بطاقة الرقم القومى والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأضاف عشماوى أن البنك يحرص على التيسير على مستحقى النفقة، من خلال إصدار بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى أو من خلال خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة فى هذا المجال هذا بجانب الصرف من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية .