شكرا لقرائتكم خبر عن التغيرات المناخية أهم التحديات التى تواجه توافر المياه.. مسئولة دولية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية الملكية الأردنية، مبعوث منظمة اليونسكو للعلوم من أجل السلام، أن هناك تحديات عديدة تواجه توافر المياه، وأهمها التغيرات المناخية، وكيف ارتفعت درجات الحرارة، لا سيما فى منطقة شمال المتوسط فى منطقتنا العربية.

وقالت الأميرة سمية بنت الحسن - فى كلمتها المسجلة، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة الذى بدأ اليوم الأحد، إن القرن الماضى كانت أكبر تحدياته توافر البترول، أما الآن، فهى التغيرات المناخية التى تؤثر على مصادر المياه، حيث تواجه المجتمعات هذه التحديات، مشددة على ضرورة تغيير السياسات، وبذل الجهود للحصول على المياه، خاصة مع معاناة الطبيعة الأم فى المنطقة العربية من نقص المياه، وتجنب الصراعات من أجل المياه.

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وأضافت أن "لدينا التاريخ والثقافة للحفاظ على المياه، فحضارة مصر قامت على نهر النيل، وغيرها من الحضارات والأنهار المشابهة مثل حضارة العراق التى قامت على نهر الفرات".

وأكدت أن توافر المياه مؤشر للرخاء والتنمية والسلام، ويجب العمل على توفيره بشكل آمن لجميع المواطنين، وأن يحصل أطفالنا على المياه، ولذا فلابد من التعاون لكتابة تاريخ يتسم بالعدالة والاستقرار والمساواة والتنمية، لحل مشكلات المياه فى منطقتنا.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالى، تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة الطريق إلى داكار 2021، بهدف تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.