أخبار مصر

محافظة القاهرة تنفذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى بمحيط منطقة المنصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى بمحيط منطقة المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة جولة بالمنطقة المحيطة بالمنصة بطريق النصر لمتابعة تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى فى محيط منطقة المنصة ، حيث وجه نائب المحافظ بسرعة بدء الأعمال بحضور رئيس حى غرب مدينة نصر وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

 

وفى سياق أخر تفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حى المطرية بحضور رئيس الحى، كما تفقد منطقة ميدان المطرية والمنطقة المحيطة بسوق الخميس القديم لمتابعة إزالة الاشغالات والباعة الجائلين والحفاظ على ما تم من أعمال .

Advertisements

 

وكان أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل الباعة الجائلين من شوارع المطرية ويأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الحى بالكامل بالتزامن مع إنشاء محاور مرورية جديدة تساهم فى القضاء على مشاكل المرور نهائيا.

 

وأوضح صابر، أن سوق المطرية الجديد تم تجهيزه لاستقبال باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالى 769 باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم فى المرحلة الاولى للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعى لإنشاء سوق نموذجى وحضارى جديد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة القاهرة تنفذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى بمحيط منطقة المنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا