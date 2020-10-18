شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى بمحيط منطقة المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة جولة بالمنطقة المحيطة بالمنصة بطريق النصر لمتابعة تنفيذ خط طرد لمياه الأمطار والصرف الصحى فى محيط منطقة المنصة ، حيث وجه نائب المحافظ بسرعة بدء الأعمال بحضور رئيس حى غرب مدينة نصر وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى سياق أخر تفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حى المطرية بحضور رئيس الحى، كما تفقد منطقة ميدان المطرية والمنطقة المحيطة بسوق الخميس القديم لمتابعة إزالة الاشغالات والباعة الجائلين والحفاظ على ما تم من أعمال .

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وكان أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل الباعة الجائلين من شوارع المطرية ويأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الحى بالكامل بالتزامن مع إنشاء محاور مرورية جديدة تساهم فى القضاء على مشاكل المرور نهائيا.

وأوضح صابر، أن سوق المطرية الجديد تم تجهيزه لاستقبال باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالى 769 باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم فى المرحلة الاولى للسوق الجديد وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع ، خاصة أن الحكومة تسعى لإنشاء سوق نموذجى وحضارى جديد.