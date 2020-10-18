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شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تغلق ثلاث شركات بالمنوفية والغربية لمزاولة المهنة بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بغلق مقرات 3 شركات سياحة فى محيط محافظتى المنوفية والغربية، وذلك لمزاولتهم المهنة بدون ترخيص من وزارة السياحة، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1246 لعام 2020، أنه بعد الاطلاع على مذكرة الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وعلى مذكرة الادارة المركزية لشركات السياحة، تقرر غلق إدارى للمقرات الخاصة بشركات السياحة المذكورة لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
وقال القرار إن هذا مخالف لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بشأن تتظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لمحاسبته ضريبيا خلال الفترة السابقة.
وكانت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر طالبت أعضائها بضرورة وضع ترخيص الشركة فى مكان واضح على موقع الشركة الالكترونى، وكذلك كتابة رقم الترخيص بصورة واضحة فى حالة الإعلان عن اى نشاط او برنامج سياحى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
واوضحت الغرفة فى منشور تم تعميمه على جميع شركات السياحة، ان هذا الاجراء يأتى فى سبيل مساعدة الجهات المعنية فى ملاحقة الكيانات غير الشرعية والغير مرخص لها وتقوم بعرض خدمات سياحية أون لاين.
واكدت انه يأتى ايضا من منطلق حرص الغرفة والوزارة على مصالح الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال السياحة، ولمحاولة الحد من صفحات التواصل الاجتماعى للكيانات الغير مرخص لها بالعمل فى تنظيم برامج سياحة واستجلاب سياح من الخارج.
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