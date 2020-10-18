شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم 4 دورات تدريبية للتعريف بنظام التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة 4 دورات تدريبية بعنوان " التدريب على استخدام (Microsoft Teams) كمنصة تعليمية " والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات اثنان منهما online واثنان منهما داخل الكلية، وذلك لكافة أعضاء هيئه التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة العملية التعليمية ورفع المحتوى الالكترونى للمواد التعليمية بهدف اتاحته للطلاب للتفاعل معه، وذلك تحت إشراف الدكتور صبرى رمضان علام عميد الكلية وقام بالتدريب الدكتور محمد محمود جودة المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية

تضمنت الدورات التعريف بالتعليم الهجين الذى أصبح أمرًا ضروريا وحتمياً فى ظل استمرار جائحة كورونا والذى يتطلب التدريس بقاعات الدراسة وعبر الانترنت معا، وركزت الدورات التدريبية على متابعة نظام التعليم الهجين من خلال الجداول الدراسية وجداول التعلم عن بعد، ومساعدة الطالب لتطوير وتنمية مهاراته المعرفية والتقدم نحو الافضل وكذلك عمل الامتحانات الإلكترونية ورفع وتصحيح الواجبات والمهام.

كما تناولت الدورات التدريبية أهم النقاط الواجب إتباعها خلال العام الجامعى وكيفية اتخاذ التدابير الممكنة لتحقيق العملية التعليمية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجهيز وحدة النشر والإعلام بالكلية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على نشر المادة العلمية للطلاب بتحميل المادة العلمية على اسطوانات مدمجة أو فلاشة فى حالة عدم توافر التعليم عن بعد للطلاب من خلال الإنترنت.