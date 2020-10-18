شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر مع الاجراءات الاحترازية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر ابتداءً من اليوم الأحد، وفروع الرواق الخارجية ابتداءً من أمس السبت، على أن تقتصر الدراسة على الطلاب المدرجين ضمن نظام السنة الواحدة، أما بالنسبة لبقية الأنظمة فسوف يتم الإعلان عن استئنافها تباعًا نظرًا لظروف جائحة كورونا. وناشدت الإدارة العامة للجامع الأزهر بالدارسين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية: １- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الحلقات. ２- الالتزام بارتداء الكمامات. Advertisements ３- الحضور إلى الجامع الأزهر قبل بداية الحلقة بعشر دقائق. ４- التزام الدخول من الباب العباسي وهو الباب المخصص لدخول الدارسين. ５- يكون الدخول بالرقم القومي ومراجعة قوائم الدارسين. ６- كما تنبه الإدارة على أنه سيتم إغلاق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.

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