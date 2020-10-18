شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق قوافل بيطرية لعلاج الأمراض التناسلية وعمل تلقيح صناعى للماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عمل قوافل بيطرى مجانيه لصغار المربين فى القرى الاكثر احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وخاصا محافظات الصعيد ، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار و التلقيح الاصطناعى ، حيث قام المعهد بعمل قافلة علاجية بيطرية، الى قرى محافظة دمياط، لتنفيذ اعمال الفحص والكشف على الماشية والعلاج مجانا.

وقال الدكتور هانى حسن مدير بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القوافل تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلى وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملى وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة الدكتورة هنيه الاتربي.

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وأضاف مدير بحوث التناسليات الحيوانية ، أن القافلة التى نفذت اعمالها على مدار اسبوع كامل، شارك فيها عدد من باحثى المعهد، فضلا عم باحثو معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، لافتا الى أنه تم فحص و علاج عدد 5448 حيوان بالمجان منهم 2154 حيوان تم فحصهم و علاج ما يحتاج للعلاج وتأهيلهم تناسليا، فضلا عن فحص عدد 7 طلوقه تستخدم فى التلقيح الطبيعي.

وأكد أنه تم علاج 3287 رأس باطنيا ، فضلا عن تحصين 548 بالتحصينات الغير سيادية وتم عمل 10 عمليات جراحية، لافتا الى ان عدد المستفيدين من القافلة بلغ حوالى 1119 مستفيد من صغار المربيين، كذلك تم تدريب عدد 13 طبيب من الحكوميين والغير حكوميين على اعمال التلقيح الصناعى والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية.

وأوضح مدير بحوث التناسليات الحيوانية، أنه تم عقد ندوة حول تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج علائق اقتصادية بمعرفة معهد بحوث الانتاج الحيواني، كذلك تم عقد عدد من اللقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق ، مشير الى انه تم فى نهاية اعمال القوافل لقاء الدكتور منال عوض محافظ دمياط، حيث توجهت بالشكر للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واثنت على الاداء وقدمت شهادة تقدير للمعهد واشادت بأداء الاطباء وما رأته من اعمال، لافتة الى ان تلك القوافل والندوات، ينعكس دورها بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربى الصغير.