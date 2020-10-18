شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العمرة.. 800 ألف معتمر يؤدون المناسك (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المملكة العربية السعودية 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين. Advertisements "الخليج 365" يرصد في الإنفو جراف التالي كيف استعدت المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن..

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العمرة

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