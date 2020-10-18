شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صائب عريقات لمستشفى إسرائيلى بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، الى مستشفى هداسا بإسرائيل، عقب تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا.
كانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون المفاوضات قد أعلنت إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا.
وتمنت أمانة سر اللجنة التنفيذية الشفاء العاجل لعريقات، واعتذرت عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام.
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