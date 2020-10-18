شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة للمتهمين بالتنمر على مسن بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح سوهاج، دائرة الأحداث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمى، بمعاقبة " عبدالرحمن . ب . م " و"حسن . أ . ح" و" محمود . م . ح "، بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور" وألقا به فى مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة.

ترجع أحداث الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مسن، وألقى به أحدهما فى مصرف نجع الحسك.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية التى قادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، أن المسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بــ عاشور، يقيم بدائرة المركز، وأن مرتكبى الواقعة هما عبدالرحمن. ب. م، وحسن. ا. ح ومحمود م. ع بالعقد الثانى من العمر، ويقيمان بدائرة المركز وأثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت بشهر رمضان الماضى أى منذ أكثر من 5 أشهر وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع تيك توك من أجل الشهرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديدها إلى 15 يوما، ثم إحالة القضية إلى محكمة جنح سوهاج، والتى أصدرت قرارها المتقدم.