شكرا لقرائتكم خبر عن حبس شخص بتهمة سرقة 370 ألف من سيارة نقل أموال وتزعم تشكيل عصابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أنه وراء واقعة سرقة سيارة نقل اموال بعد تعرضها لعملية سطو مسلح.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الاشخاص، لاتهامه بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة نقل أموال للسطو المسلح وسرقة 370 ألف جنيه بعدما اعترضها مسلحين واستولوا على الأموال وفروا هاربين.

ومن خلال التحريات والتحقيقات تبين أن وراء الواقعة المتهم، وأكدت التحريات والتحقيقات أنه كون تشكيلا عصابيا من المسجلين خطر لسرقة المواطنين بالإكراه فتم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه.