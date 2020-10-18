نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع الاستعدادات الأخيرة لتسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع "سكن مصر" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتسليم عددٍ من الوحدات لحاجزيها، يرافقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

واستهل ممدوح، والوفد المرافق له، بحسب بيان صحفي، جولته بتفقد موقعى تنفيذ عدد ٥٧ عمارة وعدد 5 عمارات بمشروع سكن مصر بإجمالي ( 1488 ) وحدة سكنية كاملة التشطيب بالتجمع الثالث، والتي من المقرر أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءا من نوفمبر المقبل.

وأشاد بمستوى تشطيب الوحدات والمستوى العام للمشروع، وأكد ضرورة الاهتمام بالزراعة والصيانة فيما بعد ليتم الحفاظ على المجهود المبذول في المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

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كما تفقد نائب رئيس الهيئة، تطور الأعمال وأعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة في المواعيد المقررة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن مشروع سكن مصر يضم 66 محلاً تجارياً لجميع الأنشطة لخدمة السكان و 32 وحدة إدارية جارٍ تجهيز كراسات الشروط لطرحها للموطنين، وذلك لتوفير كافة الخدمات بالمشروع، والتسهيل على السكان.