وزير التعليم يعلق على واقعة توبيخ محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على واقعة توبيخ محافظ الدقهلية، مديرة مدرسة، وإقالتها من منصبه.
وقال شوقي، إن التعليم كان يدار بطريقة غير مركزية والمحافظ له القدرة على اتخاذ هذا القرار، موضحا أن "المحافظين" يقومون بأدوار هائلة ونحترم قرارتهم.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير لبرنامج "المصرى أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أكيد رأى ما يستدعى ذلك، ونحاول أن نحسن هذه الأمور".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يجبر مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بمدينة دكرنس على خلع شباك ألوميتال لتنظيفة، ويوبخها بسبب سوء نظافة الفصل، وقرر إقالتها من منصبها قائلا: "انتي مديرة فاشلة".
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