محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تنطلق اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الجديد وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 18 أكتوبر الموافق اليوم. ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو وفقا للتقسيم التالي: (100 بالانتخاب الفردي – 100 بانتخاب القائمة – 100 تم تعيينهم من قبل الرئيس) Advertisements وشملت التعيينات الرئاسية المعلن عنها اختيار 6 أعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب. وينشر الخليج 365 السير الذاتية لهم على النحو التالي

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم 4 سيدات.. ننشر السيرة الذاتية لـ 6 معينين بـ "الشيوخ" من خريجي "الوطنية للتدريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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