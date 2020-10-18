"نخل بفيلا مهجورة".. الداخلية تكشف حقيقة نشوب حريق في مدرسة بالحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، حقيقة ما تم تداوله حول نشوب حريق بإحدى المدارس بدائرة قسم الحدائق .

بالفحص تبين أن الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود بـ3 نخلات بإحدى الفيلات المهجورة،المجاورة للمدرسة المشار إليها، ويرجح أن يكون بسبب عقب سجائر، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر ذلك عن ثمة إصابات.

تم اتخاذ الإجاءاءت القانونية.