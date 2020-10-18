الداخلية: ضبط 89 قضية مخدرات وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح ناري، و89 قضية مخدرات، وتنفيذ 41145 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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