ضبط المتهمين بسرقة 240 ألف جنيه من داخل شقة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

ضبط رجال الأمن، المتهمين بسرقة 240 ألف جنيه من داخل مسكن بالشرابية.

البداية عندما تبلغ للمقدم شريف الوكيل، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب زيارته لأحد أقاربه وحال عودته اكتشف كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى 240 ألف جنيه من داخلها.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد السيد، رئيس مباحث قطاع الشمال، عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائدان محمود الحسيني وعلي سلطان، معاونا المباحث، من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العقيد خالد سيف، مفتش المباحث، أقرا أحدهما بعلمه بعدم تواجد المجنى عليه بالشقة سكنه واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بالثانى لتنفيذ مخططه.

دخل المتهمان الشقة بأسلوب كسر الباب والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى 105,400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط عدد 6 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام وأقرا بشرائهم من باقى المبلغ واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد الرفاعي، مدير قطاع الشمال، والعقيد عبد الحميد فكري، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.