هددوه بمحيط الكمين.. ضبط متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الساحل.

البداية كانت أثناء تواجد النقيب أحمد إسماعيل، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعين بدائرة قسم شرطة الساحل استغاث به أحد المواطنين مقيم بالوراق بالجيزة وقرر أنه حال سيره أسفل كوبرى المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بمحيط الكمين فوجئ بعدد 3 أشخاص قاموا باستيقافه وتهديده بسلاح أبيض سكين كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول كرهاً عنه.

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على الفور تم تتبع خط سير هروب المتهمين ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطهم وتبين أنهم 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم المبلغ مالي، والهاتف المحمول المستولى عليهما سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم والمستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله المقدم صلاح إبراهيم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.