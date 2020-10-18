أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية بـ150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – معدات) بلغت القيمة والتعويض المالى قرابة (150 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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