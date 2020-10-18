تأجيل محاكمة سما المصري في قضية الفيديوهات الـ"خادشة للحياء" لـ16 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 لجلسة 16 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.

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كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.