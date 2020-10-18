شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب والشاعر صلاح شعير في «نجوم على لايف» بـ«نايل لايف» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستضيف برنامج نجوم على لايف الكاتب والشاعر صلاح شعير، غدًا الاثنين، 6 مساءً على شاشة نايل لايف.
ويتناول اللقاء مشواره وأهم التحديات والصعوبات التي واجهته، وأهم محطات حياته ودراسته للاقتصاد وحصوله على الدكتوراه في الاقتصاد.
كما يتناول الحديث أهم رواياته في المسرح، أدب الطفل، القصص، وأيضًا أهم مؤلفاته في الاقتصاد البرنامج.
والبرنامج من إعداد ولاء شعراوي، وإخراج شريف عبدالهادي، وتقديم أحمد علاء الدين.
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