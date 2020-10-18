شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: انتهاء مشروع الخيالة خلال شهر.. و«عين الصيرة» مطلع 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، الأحد، إن بعد شهر من الآن، سيكون تم الانتهاء من مشروع الخيالة، والذي زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بينما يتم الانتهاء من مشروع عين الصيرة مطلع العام المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد المذاع بقناة TeN، أن أزمة كورونا لم تؤثر على مجريات الأعمال، بعدما اتخذ العاملون الإجراءات الاحترازية الكافية للحماية من الفيروس، مشيرًا إلى أن أكثر من ألفي أسرة تم نقلهم إلى مدينة الأسمرات، قبل البدء في تطوير المنطقة، قائلا: «عمرنا ما بنمد إيدينا في تطوير مكان إلا لما نشوف أماكن للأهالي وتكون ومجهزة بشكل كافي».

وأشار خلال حديثه مع الإعلامية مها بهنسي، إلى أن المنطقة لها تخطيط متكامل، وهي تقع في إطار مصر الفاطيمة، وسيكون لها مردود سياحي من الدرجة الأولى، وستشمل أماكن استثمارية وفنادق: «أبوقرن وبطن البقرة هيتسََّكن فيها مشروعات كتير، وهيتم تغيير أسامي الأماكن وفق التغيير اللي بيحصل».