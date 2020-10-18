شكرا لقرائتكم خبر عن «سري الدين»: «الوفد» داعم للاستقرار السياسي ومُشارك في أجندة الإصلاح التشريعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، اعتزازه بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باختياره عضوا بمجلس الشيوخ، عن حزب الوفد.

وأعرب عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على مواصلة تحقيق الاستقرار السياسي، وترسيخ دعائم الديمقراطية المنشودة، بما يمثل خطوات جيدة في طريق تحقيق التنمية الشاملة.

جاءت تصريحات الدكتور هاني سري الدين، اليوم الأحد، مع بدء أعمال المجلس، حيث تم تعيينه من بين مئة عضوا بمجلس الشيوخ بقرار رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر مساء أمس

وقال الدكتور هاني سري الدين، إن الوفد قادر على المشاركة بقوة في دعم خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وطرح أفكار ورؤئ تشريعيه مستقبلية جديده في مختلف المجالات.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن التعيينات ستعزز من إمكانية تشكيل هيئة برلمانية للوفد في مجلس الشيوخ، لتتبنى تصورات وآراء الوفد في مختلف القضايا المطروحة.

ويُعد الدكتور هاني سري الدين أحد قيادات حزب الوفد، ويترأس مجلس إدارة جريدة الوفد، وله خبرات دولية ومحليه في مجال القانون التجاري الدولي والتحكيم، وترأس من قبل هيئة سوق المال، وساهم في تطويرها، كما تولي رئاسه مجالس إدارات عدة شركات ومؤسسات إقتصادية عربيه ومصريه كبرى.

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شارك الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة في صياغة واعداد العديد من التشريعات الإقتصادية التي تنظم العمل في السوق المصرفي وتؤسس لمشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية مثل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون هيئة سوق المال، كما ساهم في إثراء المكتبة القانونية المصرية بالعديد من المؤلفات في مجال الاقتصاد والأسواق المصرفية، باللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية.