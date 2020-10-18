شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 214 ألف و593 فدان من محصول الأرز في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن هناك متابعة مستمرة لموسم حصاد محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم تشكيل لجان وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والمحافظة، والوزارة وجهاز شؤون البيئة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الناتجة عن حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وذلك في إطار تفعيل منظومة العمل وإدخال البعد البيئي في جميع خطط التنمية، لمواجهة المشكلات البيئية التي تواجهها المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بالمحافظة هذا العام تقدر بحوالي 235 ألف و176 فدان، تم حصاد 214 ألف و593 فدان منها حتى الآن بنسبة 91.25%، مؤكداً تواصل استقبال مواقع ونقاط التجميع لقش الأرز والتي تم معاينتها واختيار المطابق منها للمواصفات قبل بداية موسم الحصاد.

وأكد «لاشين» أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بتنفيذ ندوات إرشادية للفلاحين، للتوعية الاستباقية لموسم حصاد الأرز والتعريف بسبل تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل مع جهاز شؤون البيئة والمحافظة من خلال العمل في عدة محاور لمكافحة حرق قش الأرز بنطاق دائرة المحافظة، من خلال المرور اليومي ومتابعة الأراضي الزراعية، فضلاً عن دور الإعلام وحملات التوعية، والندوات الإرشادية التي تعقد داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب لتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه، مؤكدا أن عملية حرق قش الأرز انخفضت بنسبة كبيرة هذا العام عن سابقيه، نظرا لتوعية المزارعين بالأهمية الاقتصادية لقش الأرز باعتباره يمثل عائد سنوي والاستفادة منه كعلف حيواني.