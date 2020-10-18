شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح مبادرة بنك ناصر الاجتماعي لتعديل الموقف الإئتماني لمديني النفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، الأحد، نجاح مبادرة البنك لتعديل الموقف الإئتماني لمديني النفقة وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة، وهي المبادرة التي لاقت إقبالا شديدًا من العملاء.

وأضاف «عشماوي» أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمينها من الآثار السلبية لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة بطاقة الرقم القومي والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

وأوضح «عشماوي» أن البنك يحرص على التيسير على مستحقي النفقة، من خلال إصدار بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى أو من خلال خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال هذا بجانب الصرف من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.