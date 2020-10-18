شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعقد حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الكوادر الشبابية بـ6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حوارًا مفتوحًا مع عدد كبير من ممثلو أعضاء اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها بالتجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وذلك على هامش إطلاقه للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال زيارته لمحافظة الأقصر.

شارك في اللقاء أيضًا ممثلي الكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية بـ6 محافظات من وسط وجنوب الصعيد، وذلك بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونواب المحافظين وقيادات الوزارة والوحدة المركزية لحياة كريمة.

حرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع لتقييم المواطنين وآرائهم في مشروعات المبادرة والتي تم مشاركتهم فيها، مؤكدًا على أن القيادة السياسية توجه بشكل دائم نحو الانفتاح على المواطنين والحوار معهم وإشراكهم في عمليات التخطيط للمشروعات ومتابعة تنفيذها.

وأشار «شعراوي» إلى أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وخلال اللقاء حمل المشاركون، وزير التنمية المحلية برسائل الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وطالبوه بنقل شكرهم للرئيس السيسي على اهتمامه بالقرى التي عانت من العوز والحرمان في العهود السابقة، مؤكدين على أن المبادرة ساهمت في تعزيز الانتماء وتوثيق الصلة بين المواطن والحكومة، كما لعبت مشروعات المبادرة دوراً رئيسياً في تحسين مستوى الخدمات العامة بالتجمعات الريفية على كل المستويات.

وبحسب تعبير أحد المشاركين «فإن مبادرة حياة كريمة غيرت مفهومهم عن دور الدولة، فبعد أن تعودوا في السابق على الاكتفاء بأول الغيث، واعتادوا تصبير أنفسهم بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فإن المبادرة جاءت إليهم بسيل منهمر من الخدمات في كل القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، وبدلا من الاكتفاء بخطوات محدودة على طريق التنمية، فقد قطعت المبادرة خطوات متسارعة في هذا الطريق خلال أقل من عام من إطلاقها.

وفيما يتعلق بدور اللجان في عملية التخطيط واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، أكد المشاركون على اعتزازهم بالفرصة التي أتيحت لهم للتعبير عن الاحتياجات الحقيقة والعاجلة لقراهم وترتيب اولوياتها، وشعروا بالفخر عندما جاءت الخطط متوافقة مع ما طالبوا به خلال اجتماعات اللجان، كما أعرب المواطنين عن تفهمهم لعدم القدرة على تلبية كل الاحتياجات مرة واحدة، وأشاروا إلى ان الثقة التي ترسخت بين مواطني القري والدولة دفعت الأهالي للمشاركة المادية والعينية في تنفيذ المشروعات من خلال التبرع بقطع أراضي لمشروعات الصرف الصحي والمدارس، مؤكدين على أنهم اصبحوا يشعروا بملكيتهم لهذه المشروعات وحرصهم على استدامتها، وأضافوا أن الرئيس السيسي أوفى بوعده بتغيير حياة المواطنين في القرى المصرية وتعويضهم عن سنوات المعاناة خلال السنوات الماضية ونقص الخدمات.

واستمع الوزير خلال اللقاء لمطالب المواطنين ووعدهم بمناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تمثل أبرز هذه المطالب في توفير الأطباء والكوادر الطبية الكافية لتشغيل المرافق الصحية التي تم إنشاؤها وتطويرها لتحقيق الاستفادة منها، واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتتضمن كل القرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، كما شدد المشاركون على أهمية العمل على خلق فرص عمل دائمة للشباب من خلال تكثيف المشروعات الاستثمارية الاقتصادية والتوسع في المناطق الصناعية والحرفية، والتوسع في دعم صغار المزارعين وتوفير الأسمدة والتقاوي ودعم الإنتاج الحيواني خاصة في ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا على معدلات السياحة التي كانت تمثل بابًا واسعًا لفرص العمل لشباب محافظات جنوب الصعيد.

وأكد وزير التنمية المحلية للمشاركين في اللقاء ان أهم ما يميز مبادرة حياة كريمة، هو تطبيق النهج التشاركي ودمج المواطنين في مراحل التخطيط ومتابعة التنفيذ، وهو الدور الذي تقوم به لجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى كل قرية وتضم في عضويتها ممثلين عن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية.

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وأشار إلى أن المواطن شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن تقوم اللجان المجتمعية بدور كبير في رفع وعي المواطنين وتعريفهم بالجهود المبذولة من الدولة وتشجيعهم على المشاركة والحفاظ على المرافق والخدمات التي يتم تقديمها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، خاصة وأن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في القرى الأكثر احتياجًا، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات خلال المرحلتين الأولي والثانية حوالي 13 مليار جنيه، ومن الضروري أن يشعر المواطنين بجدوى هذه الاستثمارات التي يتم ضخها في عدد كبير من المشروعات في كل القطاعات الحيوية والخدمية.

وطالب وزير التنمية المحلية أعضاء اللجان بضرورة القيام بدورهم الوطني في نقل الجهود المبذولة للمواطنين وتعريفهم بالإنجازات التي تتم على أرض القري لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تروج لها القنوات الإرهابية، كما حثهم الوزير على الاهتمام بمتابعة المشروعات ورفع ملاحظاتهم للوحدة المحلية ومسؤولي المحافظة بشكل مستمر لتحسين العمل وزيادة الجودة وتسريع وتيرة التنفيذ والتعاون مع المقاولين وجهات التنفيذ لتذليل أي عقبات تعترض عملية التنفيذ، فهذه المشروعات ملك أهالي القرية في النهاية ويجب عليهم أن يتكاتفوا مع الحكومة من أجل تنفيذها، مشددًا على تطلع الدولة نحو قيام اللجان بدور في مساندة جهود الدولة في القضاء على مشكلات النمو العمراني غير المخطط، والذي يلتهم ثروة مصر من الأراضي الزراعية التي توفر الغذاء لـ100 مليون مصري، والتعاون مع الجهات التنفيذية في الالتزام بالمخططات العمرانية حتى تتمكن الدولة من توفير خدمات البنية الأساسية الجيدة.

وخلال اللقاء عرض المحافظون الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجارية على أرض محافظاتهم، والتي لاحقت رضا واستحسان واشادة من المواطنين، وتعهدوا ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من كل المشروعات الموجودة ضمن المرحلة الأولى والانطلاق في مشروعات المرحلة الثانية.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتى تستهدف 375 تجمع ريفي في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية، ومن المخطط نهو العمل في كل القرى المستهدفة في المبادرة، والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"

رسالة شكر وتأييد للرئيس والحكومة في حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وأعضاء لجان التنمية بقرى "حياة كريمة"