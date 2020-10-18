شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول سفينة بوتاجاز لميناء السخنة بحمولة 46 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء العين السخنة بالقطاع الجنوبي التابع للمنطقة ،السفينة النرويجية BW LIBERTY بطول 226 متر وغاطس 8,3 متر بحمولة 46 ألف طن (11 ألف طن بروبان و 35 ألف طن بوتان) ، ليكتمل تشغيل مشروع محطة الصب السائل بنسبة 100٪ وتشغيل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بالمحطة التي تقع في الحوض الثالث بميناء العين السخنة على مساحة 400 ألف م 2.

وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه بوصول هذه السفينة التي تعد من أكبر السفن الناقلة للمنتجات البترولية، تكتمل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، وذلك في إطار عملية التطوير والتنمية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية وشركائها داخل الميناء ،ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة للمنطقة بشكل عام والميناء بشكل خاص، حيث استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء، وشهادة لكفاءة العمل بالميناء، كما يعمل المشروع على تلبية احتياجات الدولة من أنواع المحروقات المختلفة.

وأضاف زكي أن بوصول هذه السفينة قد اكتمل مشروع الصب السائل بميناء العين السخنة،