شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لـ30 مدرسة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لـ30 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع مراكزها تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، إن الشركة شكلت فرق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة تكافل كل الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة أنهت كل استعدادتها لاستقبال العام الدراسى بتوصيل خدمات المياه لـ4 مدارس بمراكز البدارى، وأسيوط، الفتح، ومنطقة غرب أسيوط كما تم الإنتهاء من توصيل خدمات المياه لـ8 مدارس بمركز القوصية، و4 مدارس بمركز منفلوط، و4 أخرى بمركز ديروط، و4 مدارس أيضًا بمركزي أبوتيج والغنايم، و5 مدرسة بمركز أبنوب.