شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تفتح باب التنسيق للمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية حتى 20 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت جامعة الأزهر باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم في المرحلتين؛ الأولى والثانية بدءًا من اليوم الأحد 18 من أكتوبر 2020 م، حتى يوم الثلاثاء 20 من أكتوبر 2020 م، وذلك عن طريق التقدم إلى وحدة النظم والشبكات بالجامعة بمدينة نصر بالقاهرة ، بجوار كلية العلوم بنين .

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، توافد الطلاب والطالبات فى اليوم الثانى لبدء العام الدراسى الجديد .، حيث استقبل الطلاب واطمأن على تطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص على التأكد من تطبيق الكشف الحرارى على بوابات الجامعة والكليات وارتداء الطلاب للكمامات.