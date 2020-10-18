شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مدرستى الأبطال والزيدية الحديثة في أوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، مدرسة الأبطال ومدرسة الزيدية الحديثة بمركز ومدينة أوسيم، وذلك ضمن المدارس التى دخلت الخدمة فى العام الدراسى الجديد، حيث تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة. وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس تبلغ تكلفتها 601 ملايين و772 ألف جنيه، بإجمالى 1287 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

رافق محافظ الجيزة خلال افتتاح المدارس،إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول31 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 405 مليون و358 ألف جنية بإجمالى 758 فصلا و30 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 153 مليون و984 ألف جنيه بإجمالى 448 فصلا بالاضافة الى 7 مدارس إحلال كلي وجزئي وتعلية بتكلفة تقديرية حوالى 42 مليون و430 ألف جنيه بإجمالى 81 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكدا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع اى مخلفات اولاً بأول .

وأشار راشد، إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة انشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى، مؤكدًا أن المدارس تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددا على رئيس هيئة الأبنية التعليمية والتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .

وأكد المحافظ انه تمت اعمال الصيانة الكاملة لـــ 11 مدرسة على مستوى المحافظة ودخولها للخدمة العام الدراسي الجديد وهى مدارس الإيمان تعليم اساسي وعثمان بن عفان وأبو رواش الابتدائية بمركز ومدينة كرداسة ومدرستي طهما الزراعية والمهنية الزراعية بمركز ومدينة العياط و مدرسة اطفيح الزراعية بمركز ومدينة أطفيح و مدرسة ابو غالب الزراعيه بمركز ومدينة منشأة القناطر و مدرسة عمر مكرم الابتدائية بحي العمرانية و مدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد بحي بولاق الدكرور و مدرسة طلعت حرب بحي العجوزة و مدرسه أكتوبر المهنية بمدينة 6 اكتوبر.

كما تسلم مديرية التربية والتعليم بالجيزة 64790 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام ضمن منظومة التعليم الجديد وطبقاً للتعليمات الوزارية .

وشملت المدارس التى من المقرر دخولها الخدمة: "المدارس الجديدة وهى مدرسة براعم مصر الرسمية لغات ومدرسة الجيل الجديد تعليم اساسي ومدرسه رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسمية لغات وذات النطاقين تعليم اساسي وطارق بن زياد الرسمية لغات وخديجة بن خويلد تعليم اساسي وأحمد شوقي ثانوي و6 اكتوبر تجريبي متميز ومدرسة القادة تعليم أساسى و المصرية اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم اساسي والفيروز تعليم اساسي والإمام محمد عبده الثانوية والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر ومدرسة عز الدين الفقي اعدادي و الزهراء الابتدائية المشتركة وترسا الابتدائية المشتركة والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس، و مدرسة كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم اساسي ومدرسة عبد الكريم خضر الثانوية المشتركة وعرب ابو ساعد الابتدائيه والشهيد المجند سيد ابراهيم عيد تعليم اساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الابطال تعليم اساسي والمنال الإعدادية ودار الهدى الرسمية لغات والزيدية الحديثة تعليم أساسى و 6 اكتوبر الابتدائية بمركز ومدينه أوسيم".

بالإضافة إلى ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم اساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية والشيخ عبد العظيم فشول تعليم اساسي والزيني تعليم اساسي، وعزبه قرني تعليم اساسي وحمزة بن عبد المطلب تعليم اساسي وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقة الابتدائية وأطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح و مدرسه الابداع الإعدادية ودار الارقم تعليم اساسي والاصدقاء الثانوية والشهيد احمد محمد ابراهيم مرسي والياسمين تعليم اساسي والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينه العياط و مدرسه العمدة عبد الرحمن ابو المجد طلبه ثانوي وميت رهينه الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين ومدرسة الامل الابتدائية والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشأه القناطر ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطى ومدرسة الإسراء الإعدادية، ونور المعارف تعليم اساسي والصفا والمروة تعليم اساسي وجزيره الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسة الوسام الرسمية لغات والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة ومدرسة الاتحاد تعليم اساسي ونور الحرية بحي شمال الجيزة ومدرسة الفراعنة الرسمية لغات واحمد بهجت الرسميه للغات بحي الهرم ومدرسه الكرامة الثانوية بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزة ومدرسه 6 اكتوبر الإبتدائية والأحلام تعليم اساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية .

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