شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس المياه العالمى يؤكد: مصر تعد دولة خبيرة فى إدارة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس المياه العالمى لويس فاشون، أن نهر النيل يعتبر من الأمثلة للحضارة المصرية القديمة التى تجرى فى عروق كل المصريين، مشيرا إلى أن مصر تعد دولة خبيرة فى إدارة المياه.

وقال فاشون - فى كلمته المسجلة، خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة صباح اليوم الأحد - "إن موضوع المؤتمر مهم جدا، لأنه يمس نحو 2 مليار شخص يعيشون فى أفريقيا، مؤكدا أن مصر هى أرض الحضارة، وإذا حدث العطش على الأرض سيؤثر على أمن المياه وعلى استقرار الدول، ولذا يجب التعاون لمواجهة تلوث المياه، بما يحقق التنمية المستدامة، حاليا ومستقبلا، بالعمل على زيادة مصادر المياه".

وأضاف أن التغيرات المناخية والزيادة السكانية، أصبحت من أهم المخاطر التى تواجه توفير المياه، لافتا إلى أنه من المعلوم أن مصر تنعم بالنيل، ولكننا نعلم أن الأرض تعانى من قلة المياه، ومن المؤكد أن لكل دولة طريقة لمواجهة ذلم، مثل تحلية مياه البحر، بدون تهديد البحار والمحيطات، وكذلك هناك تحلية المياه فى الأراضى الصحراوية لرى زراعات هذه المناطق عليها.

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وأشار إلى أن استخدام مياه المخلفات بعد معالجتها بشكل جيد، سيكون من أهم مصادر المياه، وذلك لأنه مصدر متجدد باستمرار، فضلا عن استخدام المصادر المتجددة للطاقة.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثالثة قد انطلقت صباح اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى، للعام الثالث على التوالي.

ويأتى تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه، ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالى، تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذى جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.