مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. حظر تجوال فى باريس و8 مدن كبرى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا ودخول بعض المدن بها فى الموجة الثانية من تفشى فيروس "كوفيد – 19"، قررت السلطات الفرنسية تطبيق حظر التجول فى باريس و8 مدن كبرى فى محاولة منها لوقف تفشى الفيروس.
وفى هذا السياق، دخلت باريس وضواحيها ومدن مثل ليون ومارسيليا، في حظر ليلي يمتد من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، تنفيذا لإجراء حكومي لاحتواء فيروس كورونا، يخضع له أكثر من 20 مليون فرنسى.
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