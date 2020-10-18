شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس شبرا الخيمة تستقبل طلابها بالكواشف الحرارية وشكاوى بأبوزعبل بسبب القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدارس شبرا الخيمة طلابها بالكواشف الحرارية قبل دخولهم الفضل وبعد المغادرة من المدرسة للاطقم الطبية ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه اشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان 1446617 طالبا في الدراسة مسجلون بمدارس محافظة القليوبية إعتبارا مؤكدا على جاهزية كافة مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% .

مشيرا إلى انه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والإنتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح .

مستطردا بقوله: أننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

فيما سادت حالة من الاستياء بين اولياء الامور والطلاب بسبب تراكم القمامة امام مجمع المدارس ابوزعبل وه مدخل م 5 مدارس ابتدائى واعدادى وازهرى وتجريبى وkg.

واوضح اولياء الامور عن عدم رضائهم من هذا المنظر واكوام القمامة التي تستقبل الطلاب في اول يوم دراسي بدلا من ان تستقبلهم الورود فرحين بعودتهم إلى المدرسة .

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واوضحت الادارة التعليمية انه سيتم التواصل مع مسؤلي مجلس المدينة لرفع تلك الاكوام المتراكمة حرصا على حياة الطلاب .