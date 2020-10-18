«شد الحبل وصور تذكارية» في ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كنيسة الحبل بلا دنس في الدخيلة غرب الاسكندرية، فعاليات النشاط الصيفى لها مساء أمس، بحضور الأب فرنسيس وحيد راعي الكنيسة، ومشاركة أبناء الرعية من الأسر والشباب والأطفال.

وفي أجواء مليئة بالحماس والطاقة، قضت الرعية يومًا ترفيهيًّا في بيت سان مارك في برج العرب، حيث مارس الحضور العابات عديدة من بينها شد الحبل و«الاستغماية» واللعاب ريضاية أخرى فضلا عن التقاط الصور التذكارية مع راعى الكنيسة.

و تخلل اليوم فقرات عديدة منها الألعاب الترفيهية المشتركة والأغاني وحمام السباحة، وفي نهاية اليوم اختتم راعى الكنيسة بلقاء مع اجتماع الأسرة حول أهمية دور الأسرة في الكنيسة وفي حياة الشباب وتنشئة الأطفال، كما شارك بعض من الشباب بخبراتهم حول الفترة الماضية ومَدى تأثيرها عليهم.

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)

"شد الحبل وصور تذكارية" فى ختام النشاط الصيفى لشباب كنيسة الحبل بلا دنس فى الإسكندرية (صور)